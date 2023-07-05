В Анапе засняли переполненные людьми пляжи
В Анапе засняли переполненные людьми пляжи. Видеозапись появилась в соцсетях.
Сообщалось, что на пляжах Анапы закончились места, а людям приходится загорать стоя и на катамаранах.
Городские власти заявили, что никакой проблемы с с местами на пляжах нет, а много отдыхающих скапливается только на центральных пляжах города.
«Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» — прокомментировали ситуацию власти Анапы изданию