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«Российская Газета»: Зеленскому дали команду наступать любой ценой

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и другие политические деятели дали указание президенту Украины Владимиру Зеленскому наступать, невзирая на потери личного состава. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на блог экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

Блогер заявляет, что в случае масштабного наступления Украина уничтожит все боеспособные подразделения.

Ранее сообщалось, что ВСУ изменят тактику контрнаступления.