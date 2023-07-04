ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку и Макеевке за пять минут

ВСУ за пять минут выпустили по Донецку и Макеевке 23 снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16.35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения представительства.