В рязанских школах появится должность советника директора по воспитательной работе

В рязанских школах появится должность советника директора по воспитательной работе. Об этом стало известно на заседании облправительства во вторник, 4 июля.

Должности появятся с сентября в 113 школах. Как сообщил глава региона Павел Малков, должность не будет номинальной. Подбору специалистов уделят особое внимание.

«Это приоритетное направление, которым мы будем заниматься в особом порядке. Не просто взять и для галочки специалиста назначить. Мы будем работать над содержательной частью», — отметил Малков.

С января 2024 должность советника директора по воспитательной работе появится в 200 школах. Там, где учатся менее 50 учеников, организуют сетевое кураторство.