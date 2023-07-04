Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
25°
Срд, 05
25°
Чтв, 06
28°
ЦБ USD 89.33 0.95 04/07
ЦБ EUR 97.26 1.24 04/07
Нал. USD 88 / 91.15 04/07 15:57
Нал. EUR 97.1 / 98.09 04/07 15:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
6 394
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
5 765
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
Руководители двух сельхозпредприятий в Рязанской област...
23 июня 12:00
8 301
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
Жалобы на качество жилищно-коммунальных услуг со сторон...
22 июня 14:04
13 725
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки

В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте ведомства.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

«Российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия», — отметили в сообщении.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в случае завершения зерновой сделки Россия обеспечит обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет.