В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки

В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте ведомства.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

«Российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия», — отметили в сообщении.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в случае завершения зерновой сделки Россия обеспечит обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет.