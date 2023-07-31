Зеленский заявил, что Украине не хватает западной помощи

Зеленский заявил, что Украине не хватает западной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что пока продолжается конфликт с Россией помощи, которую оказывают страны Запада будет недостаточно.

«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идет война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь, она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь…» — рассказал Зеленский.