В Рязани прошел первый международный фестиваль «Русская опера»

Мероприятия фестиваля посетили более 10 тысяч рязанцев.

В Рязани прошел первый международный фестиваль «Русская опера». С 27 по 30 июля на территории кремля и в библиотеке имени Горького прошли мероприятия фестиваля: концерты, кинопоказы, лекции, поэтические чтения и оперы.

В день открытия состоялась лекция о выдающихся оперных певцах, уроженцах Рязани, а также прошло выступление рязанского камерного оркестра под управлением Сергея Проскурина. С оркестром выступили солисты Большого театра России, театра «Новая опера» и театра «Геликон-опера» Лариса Костюк, Ксения Нестеренко, Николай Ерохин и Андрей Потатурин.

Второй день фестиваля был посвящен опере «Алеко»: во дворце Олега прошли лекции «Пушкин и опера», «Цыганы» и «Алеко», показ фрагментов из опер Сергея Рахманинова и чтение поэмы «Цыганы». Фольклорный ансамбль «Табор возвращается» показал на территории кремля костюмированное шоу «Цыганские напевы».

В завершении вечера оркестр, хор и балет рязанского музыкального театра совместно с солистами Большого театра России и театра «Геликон-опера» исполнили оперу «Алеко».

В день камерной и духовной музыки в библиотеке имени Горького выступили певица Дин Яо (КНР), солист Большого театра России и театра «Новая опера» Вадим Заплечный, солистка театра «Русская опера» Мария Лобашева, художественный директор и солист театра «Русская опера» Сергей Москальков. Они исполнили арии и романсы Рахманинова, Глинки, Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского и Даргомыжского.

В Христорождественском соборе государственный академический хор Московской области имени Андрея Кожевникова исполнил произведение Сергея Рахманинова «Всенощная».

Заключительный день фестиваля был посвящен опере Модеста Мусоргского «Хованщина». Во дворце Олега прошла беседа на тему «Хованщина. Взгляд в прошлое», также зрителям показали отрывки из одноименного фильма. На территории кремля военно-исторические клубы Москвы и Тулы показали реконструкторское шоу «Стрельцы и Петровцы».

Завершился фестиваль спектаклем Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко «Хованщина». Это один из самых массовых спектаклей среди русских опер.

Как рассказали организаторы, на сцене одновременно находится около 150 человек (солисты и хор), а за музыкальное сопровождение отвечает оркестр из 73 человек. Для выступления в Рязани приехала вся оперная труппа театра, это первый выезд спектакля за пределы Москвы, и первая постановка «Хованщины» на открытом воздухе.

По словам организаторов, оперу посмотрели около 3,5 тысяч человек, а всего мероприятия фестиваля посетили более 10 тысяч зрителей.

Фестиваль прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Рязанской области, а также национальной оперной премии «Онегин».

Фото Павла Пониматкина и Владимира Гусева