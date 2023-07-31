В Рязани на улице Орсовской неизвестный порезал шины у семи машин

В Рязани на улице Орсовской неизвестный порезал шины у семи машин. Об этом сообщила местная жительница в комментариях под постом Павла Малкова «Вконтакте».

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июля. Рязанка сообщила, что неизвестный ночью порезал колеса на семи машинах, на двух автомобилях порезали шины на двух колесах.

«Все „влетели“ на внеплановую замену шин, что обходится в кругленькую сумму и не у каждой семьи, думаю, есть такая возможность в один момент, без ущерба для бюджета, потратиться на данную покупку. А какой-то „герой“ поразвлекался ночью, нанес ущерб имуществу семи семьям и остается безнаказанным», — написала женщина.