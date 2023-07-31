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Рязанская мэрия опубликовала программу мероприятий на День ВДВ

Рязанская мэрия опубликовала программу мероприятий на День ВДВ.

2 августа на пересечении улиц Горького и Краснорядской будет организована выставка военной техники.

В 10:00 на площади Ленина пройдут торжественные мероприятия. Праздник начнется с выноса флагов РФ, ВДВ и Георгиевского знамени РГВВДКУ.

Программу продолжит прохождение парадных расчетов военнослужащих РГВВДКУ с исполнением строевой песни, показательные выступления роты почетного караула, совершение парашютных прыжков.

В завершении торжественной части праздника выступит вокально-инструментальный ансамбль «Крылатая пехота».

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