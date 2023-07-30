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Владимира Путина спросили, не 37-й ли сейчас в России год
Корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников во время пресс-конференции после саммита в Петербурге спросил российского президента о последних арестах.

Корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников во время пресс-конференции после саммита в Петербурге спросил российского президента об арестах театрального режиссера Евгении Беркович и социолога Бориса Кагарлицкого*.

«Люди арестованы за записанные или произнесенные слова. Нормально ли это? Ну, слава богу, не 37-й год же у нас? Или уже некоторые, знаете, думают, а может быть, и 37-й год?» — спросил Колесников.

Путин ответил, что у нас 2023-й. «Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть», — заявил Путин.

Президент заявил, что не знает людей, которых назвал Колесников. «Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили. Я даже не знаю, как», — сказал президент.

Также президент добавил, что «на Украине за это расстреливают»: «Вы знаете, да, что там просто убили несколько человек, стоило им только рот открыть. Даже участник переговорной группы со стороны Украины, не знаю за что, по подозрению в том, что он что-то не так сказал, его тут же ликвидировали. Это не значит, что мы должны так поступать. Но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила».

*Минюст признал иноагентом