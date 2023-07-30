Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге

Среди гостей мероприятия — африканские лидеры.

Президент Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге. Парад прошел в воскресенье, 30 июля.

Среди гостей мероприятия — африканские лидеры. В параде принимают участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также три тысячи военнослужащих.

Глава государства вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу поднялся на борт катера у Петропавловской крепости. Традиционно президент выступил также с обращением к участникам и гостям парада на Адмиралтейской набережной.