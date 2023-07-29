Появилось видео боя российского танка против восьми бронемашин ВСУ

Появилось видео боя российского танка против восьми бронемашин ВСУ. Его опубликовали в Telegram-канале Readovka.

Российский дрон-разведчик зафиксировал бой в Запорожской области. Один танк при поддержке БПЛА, ПТУРщиков и СПГ выстоял в бое с восемью вражескими танками и ББМами. Отметим, что один русский танк уничтожил все вражеские машины.

Видео схватки разлетается по сети, пользователи предлагают наградить героический экипаж танка высшими наградами.