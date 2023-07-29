Песков анонсировал заявление по итогам встречи Путина с африканской миссией по Украине

Глава государства Владимир Путин и участники африканской мирной миссии подготовят совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено», — анонсировал представитель Кремля.

Отмечается, что переговоры начались накануне — в двенадцатом часу ночи. Выступления Путина и президента ЮАР Сирила Рамапосы были открытыми, остальная часть прошла в закрытом режиме. Встреча закончилась около двух часов ночи.