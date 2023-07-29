Песков анонсировал заявление по итогам встречи Путина с африканской миссией по Украине
Глава государства Владимир Путин и участники африканской мирной миссии подготовят совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров по Украине. Об этом сообщает
«По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено», — анонсировал представитель Кремля.
Отмечается, что переговоры начались накануне — в двенадцатом часу ночи. Выступления Путина и президента ЮАР Сирила Рамапосы были открытыми, остальная часть прошла в закрытом режиме. Встреча закончилась около двух часов ночи.