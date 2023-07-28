Власти Таганрога сообщили, что взрыв в городе, предположительно, произошел из-за падения ракеты

Власти Таганрога сообщили, что взрыв в городе, предположительно, произошел из-за падения ракеты. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский дом № 22, у кафе „Чехов сад“ взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели», — сообщил губернатор.

В результате происшествия погибших нет. Предположительно, пострадали 15 человек.

Ранее появились кадры с места взрыв в Таганроге.