В Рязани скорая увезла с Почтовой молодого мужчину

В Рязани скорая увезла с Почтовой молодого мужчину. Об этом 28 июля сообщают очевидцы.

По их словам, мужчина на вид лет 20 ударился головой о металлический вазон.

«Сначала он долго сидел на лавочке и харкал кровью, а затем упал на плитку без сознания», — рассказал очевидец.

Мужчина дышал, зрачки реагировали на свет.

На место через 10 минут приехала скорая и забрала его.

По непроверенной информации, мужчина находился в наркотическом опьянении. Также отмечается, что он является курсантом полиции.