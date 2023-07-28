Минобороны: киевский режим совершил повторную попытку атаки на Ростовскую область

Киевский режим совершил повторную попытку атаки на Ростовскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

«В 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что российское ПВО сбило украинскую ракету в районе города Азов. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности.

Ранее обломки украинской ракеты упали в Таганроге. Также жители Ростовском области сообщили о взрывах.