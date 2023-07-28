Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 29-30 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

29 и 30 июля в рязанском кремле пройдет I международный оперный фестиваль «Русская опера», посвященный национальным оперным традициям и музыке русских композиторов. 29 июля вниманию публики будут представлены «Всенощная» С.В. Рахманинова и концерт вокальной камерной музыки. Завершится фестиваль 30 июля показом оперы М.П. Мусоргского «Хованщина».

В центре города пройдет спектакль-променад «Тайны города Р». Участники променада отправятся в путешествие по Рязани, познакомятся с историей города, его ключевыми фигурами.

В клубе VMESTE BAR пройдет объединенная вечеринка GARAGE x KISKA PROJECT, а в клубе Deep — вечеринка «Горячие танцы».

В Торговом городке пройдет фестиваль ландшафтного дизайна и флористики, в сквере имени Александрова — концерт «Мелодии лета», а в «М5 Молл» традиционно пройдет детская суббота.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото Сергея Родионова