Путин пообещал бесплатно поставить пяти странам Африки по 50 тысяч тонн зерна

Глава государства Владимир Путин выступил на саммите «Россия — Африка», где уделил внимание вопросу поставки зерна. Об этом 27 июля сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Путин утверждает, что Россия в состоянии заменить украинское зерно для нуждающихся стран Африки как на коммерческой основе, так и на безвозмездной.

Путин пообещал ряду стран (Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее) бесплатно поставить по 25-50 тысяч тонн зерна, несмотря на прекращение «зерновой сделки». Доставка зерна также будет бесплатной.