Водители маршруток № 33 и рязанцы собирают подписи для сохранения маршрута

Водители № 33 маршруток и рязанцы собирают подписи для сохранения маршрута. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Рязанцы рассказали, что постановлениями администрации было сокращено количество 33 маршруток с 34 до 12 единиц.

Кроме того гражданам не нравится, что администрация не предупредила их об изменении движения маршрутки.

«Сильно изменили маршрут — теперь часть маршруток ходит вообще через площадь Ленина. Никаких предупреждений об этом не было», — отметили жители города.

По словам горожан, водители написали обращение и собирают подписи для губернатора региона Павла Малкова и исполняющего обязанности мэра Виталия Артемова.