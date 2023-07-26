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Украинским чиновникам и депутатам запретили выезд из страны

Украинские пограничники получили распоряжение о запрете выезда всех чиновников и депутатов без особого разрешения. Об этом 26 июля сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.

«Теперь [глава офиса президента] Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов», — пояснил Горчаренко.

Народный избранник назвал это «хорошим пиар-ходом», однако он выразил сомнение уместности управления вопросом выезда людей за границу по телефону на уровне главы офиса президента.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.