В Госдуме хотят запретить регистрироваться на российских сайтах по иностранной электронной почте
Депутаты Госдумы во втором чтении поддержали запрет регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Об этом пишет
Поправки касаются законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».
Судя по документам, легально зарегистрироваться можно будет четырьмя способами:
- по номеру телефона российского оператора;
- через портал «Госуслуги»;
- через Единую биометрическую систему;
- через иную инфосистему (российские сервисы, такие как «ВКонтакте», либо почта российских сервисов, например Mail.ru), которой владеет гражданин России или российская компания.