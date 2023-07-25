В Госдуме хотят запретить регистрироваться на российских сайтах по иностранной электронной почте

Депутаты Госдумы во втором чтении поддержали запрет регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Об этом пишет РБК .

Поправки касаются законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Судя по документам, легально зарегистрироваться можно будет четырьмя способами: