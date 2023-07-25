США выделят новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что новый пакет военной помощи США предусматривает передачу 32 БТР Stryker.

По данным издания, Вашингтон также направит Киеву снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot. Кроме того, американские власти отправят на Украину порядка 28 миллионов патронов.

Ранее США выделили Украине пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов.