В Госдуме объяснили новые армейские поправки большой войной и общей мобилизацией

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказал недовольство депутатам, которые хотели отстоять смягчающие поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Об этом сообщается в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Некоторые парламентарии выступили за то, чтобы освободить от призыва военнообязанных, имеющих на иждивении ребёнка-инвалида и отцов с тремя несовершеннолетними детьми. Однако это не понравилось главе комитета по обороне.

«Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов, повторной возможности для них стать героями взятия Верхнего Ларса. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить… Да некого будет потом защищать!» — высказал Картаполов перед голосованием за поправки.