В Рязанской области в ДТП с мопедом погиб мужчина

В деревне Выропаево Касимовского района в воскресенье, 23 июля, в ДТП с мопедом погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на 224-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». По предварительным данным, 49-летний мужчина на мопеде «Мотоленд» столкнулся с автомобилем «Киа Рио» под управлением 44-летнего жителя города Луховицы.

Отмечается, что водитель мопеда скончался на месте аварии от полученных травм.

Проводится проверка.