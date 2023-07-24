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Делегация РГАТУ приняла участие в научно-практическом форуме «Агрополигон — 2023»

20 июля 2023 года делегация Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняла участие в научно-практическом форуме «Агрополигон-2023» — мероприятии, посвященном передовым технологиям и уникальным научным достижениям в области агрохимии, растениеводства и земледелия. Площадкой для проведения форума стал ВНИИ агрохимии имени Прянишникова.

В ходе мероприятия прошли тематические дискуссии, круглые столы, презентации, научно-практические сессии с участием представителей научных организаций в области сельского хозяйства, аграрных вузов России, российских и зарубежных компаний-производителей пестицидов и агрохимикатов, а также сельхозпроизводителей, являющихся потребителями данной продукции.

Среди почетных гостей форума были представители Министерства сельского хозяйства России: заместитель министра Андрей Разин, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров и директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Роман Некрасов, а также заместитель президента РАН академик Петр Чекмарев.

В составе делегации Рязанского агротехнологического университета были доктора и кандидаты наук, молодые ученые и студенты, обучающиеся по направлениям подготовки «Агрономия» и «Агрохимия и агропочвоведение». Возглавил делегацию проректор по научной работе, доктор технических наук Георгий Рембалович. Выставочная экспозиция вуза была представлена научными достижениями в области комплексных агротехнологий, агрохимии, растениеводства, пчеловодства и цифровых платформ для ведения сельскохозяйственного производства, патентами, почетными грамотами за научные достижения, сборниками научных трудов сотрудников вуза и др.

Студентам, в свою очередь, представилась возможность не только познакомиться с передовыми технологиями, инновационными открытиями в области техники и отечественной аграрной науки. В рамках «Агрополигона-2023» для молодежи была организована «Ярмарка вакансий» от компаний-партнеров и научных организаций, где можно было пройти собеседование по вопросам трудоустройства, стажировки и практики, получить консультацию специалиста и поучаствовать в профориентационном тестировании.