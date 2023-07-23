В Одессе украинские ракеты ПВО упали на собор и жилой дом

В Одессе украинские ракеты ПВО упали на собор и жилой дом. Об этом сообщил лидер движения «мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в Одессе во время работы украинской системы ПВО упало не менее двух нештатно сработавших ракет.

Одна из ракет повредила Спасо-Преображенский собор, находящийся в центре города.

Вторая ракета ПВО попала по многоквартирному дому. Один человек погиб, 19 ранены, среди них 4 детей.