В Центробанке поддержали введение краткосрочных полисов ОСАГО
В Центробанке поддержали введение краткосрочных полисов ОСАГО. Об этом
Отмечается, что срок действия этих автостраховок составит от одного дня до трех месяцев.
По словам авторов законопроекта, скорее всего, они будут востребованы у водителей такси, в сфере каршеринга, а также у автомобилистов, которые редко пользуются своими машинами.
Уточняется, что у этого нововведения есть и риски. Автовладельцы могут забывать продлевать действие такого полиса, и на дорогах станет еще больше водителей без обязательной страховки.