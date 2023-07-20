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В Центробанке поддержали введение краткосрочных полисов ОСАГО

В Центробанке поддержали введение краткосрочных полисов ОСАГО. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что срок действия этих автостраховок составит от одного дня до трех месяцев.

По словам авторов законопроекта, скорее всего, они будут востребованы у водителей такси, в сфере каршеринга, а также у автомобилистов, которые редко пользуются своими машинами.

Уточняется, что у этого нововведения есть и риски. Автовладельцы могут забывать продлевать действие такого полиса, и на дорогах станет еще больше водителей без обязательной страховки.