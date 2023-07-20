А что в кино? «Донни Дарко», «Жанна Дюбарри» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский фантастический триллер «Донни Дарко» был снят в 2001 году. В кино впервые выходит режиссерская версия картины. Донни Дарко — обычный старшеклассник, живет с родителями и двумя сестрами. Однажды он встречает человека в костюме кролика, который сообщает парню, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд наступит конец света. В фильме снимались — Джейк Джилленхол, Дрю Бэрримор, Патрик Суэйзи и другие.

Биографическая драма из Франции с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри». Жанна Вобернье, женщина из низшего сословия, выбивается из нищеты при помощи женских чар. Она влюбляет в себя Людовика XV, после чего становится фавориткой короля. Однако, никто не желает видеть во главе двора простолюдинку, правящую королем.

Главные герои голландской комедийной мелодрамы «Любовь со вкусом» — шеф-повар Марко и популярная фуд-блогерша Сэм, у которых развивается роман. Случайно Сэм пишет разгромный отзыв на кухню недавно открывшегося ресторана, в котором и работает Марко. Она понимает, что все тайное рано или поздно становится явным.

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