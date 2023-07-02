Washington Times: Байден нарушил Конституцию, отправив технику для борьбы с Россией

Президент США Джо Байден нарушил Конституцию, когда отправил технику и солдат на Украину для борьбы с Россией. Слова обозревателя Washington Times Эндрю Наполитано приводит «Российская газета».

Обозреватель считает, что согласно основному закону, конгресс США не имеет права объявлять войну России, поскольку для этого нет оснований. Но он наделил президента полномочиями вести необъявленные войны. В пример ставится военные конфликты в Афганистане и Ираке.

«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют. Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества граждан», — написал Эндрю Наполитано.