Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
24°
Пнд, 03
24°
Втр, 04
25°
ЦБ USD 88.38 1.35 01/07
ЦБ EUR 96.02 0.91 01/07
Нал. USD 86.5 / 89.84 01/07 15:05
Нал. EUR 86.5 / 89.84 01/07 15:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
27 июня 15:33
4 611
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
27 июня 09:34
4 064
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
6 642
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
11 993
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Washington Times: Байден нарушил Конституцию, отправив технику для борьбы с Россией

Президент США Джо Байден нарушил Конституцию, когда отправил технику и солдат на Украину для борьбы с Россией. Слова обозревателя Washington Times Эндрю Наполитано приводит «Российская газета».

Обозреватель считает, что согласно основному закону, конгресс США не имеет права объявлять войну России, поскольку для этого нет оснований. Но он наделил президента полномочиями вести необъявленные войны. В пример ставится военные конфликты в Афганистане и Ираке.

«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют. Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества граждан», — написал Эндрю Наполитано.