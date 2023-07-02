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Курсант Рязанского училища ВДВ рассказал, как готовился отражать мятеж Пригожина
Коваленко занимал снайперскую позицию.

Курсант Рязанского училища ВДВ Николай Коваленко рассказал, как готовился отражать мятеж ЧВК «Вагнер», поднятый ее создателем Евгением Пригожиным. Интервью с Коваленко вышло в программе «Вести недели».

«Проснулись как ни в чём не бывало, позавтракали. И тут нам поступает задача. Что нужно получить оружие, боеприпасы, снаряжение и выдвинуться для выполнения учебно-боевой задачи. Мы прибыли на место, окопались», — рассказал курсант. По его словам, он находился на обороне трассы М-4.

Коваленко добавил, что занимал снайперскую позицию и десять часов пролежал в прицеле, смотря на мост и ожидая противника.

«Был готов вести огонь», — подчеркнул курсант.