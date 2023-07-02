Курсант Рязанского училища ВДВ рассказал, как готовился отражать мятеж Пригожина
Коваленко занимал снайперскую позицию.
Курсант Рязанского училища ВДВ Николай Коваленко
«Проснулись как ни в чём не бывало, позавтракали. И тут нам поступает задача. Что нужно получить оружие, боеприпасы, снаряжение и выдвинуться для выполнения учебно-боевой задачи. Мы прибыли на место, окопались», — рассказал курсант. По его словам, он находился на обороне трассы М-4.
Коваленко добавил, что занимал снайперскую позицию и десять часов пролежал в прицеле, смотря на мост и ожидая противника.
«Был готов вести огонь», — подчеркнул курсант.