Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер» получили от государства более 858 миллиардов рублей
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин получил на частную военную компанию в рамках заключенных с государством контрактов более 858 миллиардов рублей. Цифры раскрыл ведущий Дмитрий Киселев в эфире «Вестей недели» на канале «Россия 1».
Еще 845 млрд рублей получил от государства холдинг Евгения Пригожина «Конкорд». «Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — заявил телеведущий.