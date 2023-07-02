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Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер» получили от государства более 858 миллиардов рублей

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин получил на частную военную компанию в рамках заключенных с государством контрактов более 858 миллиардов рублей. Цифры раскрыл ведущий Дмитрий Киселев в эфире «Вестей недели» на канале «Россия 1».

Еще 845 млрд рублей получил от государства холдинг Евгения Пригожина «Конкорд». «Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — заявил телеведущий.