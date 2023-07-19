В шести образовательных учреждениях Сараевского района выявлена угроза безопасности детей

Прокуроры нашли в МБДОУ «Сараевский детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка» нарушение по части безопасности детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В детсаду оконные блоки не оборудованы замками безопасности. Это может привести к выпадению детей из окон и проникновению в здание посторонних лиц.

Аналогичные нарушения заметили в пяти образовательных учреждениях Сараевского района.

Прокуратура выдала в адрес учреждений представления, по которым руководители должны исправить ситуацию. Сейчас документы находятся на рассмотрении.