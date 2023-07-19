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Telegraph: провал Украины в контрнаступлении подтолкнет ее к территориальным уступкам

Украина в случае провала контрнаступления может быть вынуждена пойти на территориальные уступки России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эксперта лондонского аналитического центра Civitas Роберта Кларка в статье газеты The Daily Telegraph.

«Если Киев потерпит неудачу в своих попытках разделить сухопутный коридор, [связывающий Крым с остальной частью России], и вернуть большую часть своей территории к зиме, то не только на Украине, но и, вероятно, в западных столицах начнут превалировать громкие голоса, взывающие к территориальным уступкам ради незначительных политических результатов. Так называемая усталость от войны начнет ощущаться, международные запасы техники и боеприпасов иссякнут, политики станут беспокоиться о бюджетах на внутренние программы в преддверии национальных выборов», — указал Кларк.

Аналитик отметил, что ВСУ во время второго месяца контрнаступления столкнулись с серией проблем, в том числе из-за того, что Киеву не выдали примерно половину обещанной Западом помощи в виде военной техники.

Также аналитик высказал, что время не на стороне Украины. Активность боевых действий снижается и со временем она исчезнет вовсе, так как скоро зима, а в морозы снижается возможность вести интенсивные бои. По мнению Кларка, России это даст возможность для дальнейшего укрепления обороны.

Он напомнил, что в следующем году внимание мировой общественности будет направлено на предстоящие президентские выборы в США и парламентские выборы в Великобритании.