Путин заявил, что Россия может вернуться к зерновой сделке

Путин заявил, что Россия может вернуться к зерновой сделке. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента, Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.

Он заявил, что Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку, но никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался, лишь постоянно что-то требовали от РФ.

Путин назвал наглостью и бесцеремонностью невыполнение обязательств перед РФ по зерновой сделке.

Напомним, в понедельник, 17 июля, Дмитрий Песков сообщил о том, что зерновая сделка остановлена.