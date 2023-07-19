Песков: все в мире понимают, чем закончится атака на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы ЮАР по поводу ареста Владимира Путина. Об этом пишет URA.RU.

По словам Пескова, Москва не давала понять, что арест президента России по ордеру Международного уголовного суда будет приравниваться к объявлению войны, как заявлял глава ЮАР Сирил Рамафоса. Он добавил, что все в мире понимают, чем закончится атака на Путина.

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства», — приводит издание слова Дмитрия Пескова.