В рязанском суде снова перенесли заседание по делу об убийстве Логуновой

В среду, 12 июля, в Железнодорожном районном суде снова перенесли заседание по делу об убийстве Логуновой. Об этом РЗН. инфо рассказала мать погибшей.

Как отметила Наталия Кошелева, защитники Логунова не явились на заседание по неизвестным причинам. А также в суд не привезли Александра Логунова.

Мать Елены отметила, что дело рассматривается хорошими темпами и надеется, что в ближайшее время Логунову вынесут приговор.

Следующее заседание перенесли на 19 июля.

Напомним, с 4 апреля в рязанском железнодорожном суде проходят заседания по делу об убийстве Елены Логуновой.