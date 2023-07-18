Жителя Спасского района осудили за сбыт фальшивых банкнот в сасовском магазине

Жителя Спасского района осудили за сбыт фальшивых банкнот в сасовском магазине. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2022 года мужчина зашел в магазин «Продукты» в селе Агломазово Сасовского района. Он приобрел продукты и расплатился поддельной пятитысячной купюрой.

По той же схеме, 32-летний мужчина распалится поддельной купюрой на автозаправочной станции, получив сдачу в размере 4395 рублей.

Отмечается, что мужчина действовал в период условно-досрочного освобождения. Суд назначил ему 3 года лишения свободы в исправительной колонии.