Рязанца осудят за покушение на убийство троих людей

Рязанца осудят за покушение на убийство троих людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в вечером 19 декабря 2022 года возле дома № 7 но улице Новоселов обвиняемый, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с ранее незнакомыми ему мужчинами и открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия. Один из них был тяжело ранен.

В ходе обыска по месту его жительства обвиняемого следователи обнаружили 4 единицы огнестрельного и 2 единицы газового оружия. Мужчину задержали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.