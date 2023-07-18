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Рязанца осудят за покушение на убийство троих людей

Рязанца осудят за покушение на убийство троих людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в вечером 19 декабря 2022 года возле дома № 7 но улице Новоселов обвиняемый, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с ранее незнакомыми ему мужчинами и открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия. Один из них был тяжело ранен.

В ходе обыска по месту его жительства обвиняемого следователи обнаружили 4 единицы огнестрельного и 2 единицы газового оружия. Мужчину задержали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.