RT: Запад может заставить Украину заключить мир с Россией
Обозреватель Politico Джейми Деттмер заявил, что Запад может заставить Украину заключить мир с Россией из-за поведения президента Владимира Зеленского. Об этом 18 июля пишет
СМИ пишет, что Зеленский постоянно требует от его коллег оружие и помощи.
«Он не особо хорошо понимает общественное мнение в Западной и Южной Европе», — цитируют журналисты автора иностранного издания.
Отмечается, что жители Западной и Южной Европы беспокоятся о том, как они переживут повышение стоимости жилья.