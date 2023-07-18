Полянский: в ООН дипломаты возмутились атакой Киева на Крымский мост
Депутаты ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала Соловьев Live.
«В кулуарах коллеги — особенно из незаангажированных стран — высказывают как минимум удивление, а некоторые и возмущение. Потому что все прекрасно понимают, что это удар по мирной инфраструктуре. Они знают, что погибли невинные люди, которые находились в сотнях километров от зоны боевых действий. И объяснить это какими-то военными потребностями практически невозможно», — сказал Полянский.