Польша перебросила две бригады военных на границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»
Польша перебросила две бригады военных на границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости.
К восточной границе Польши перебросили две бригады военных из-за прибытия в Белоруссию группы «Вагнера».
"Мы отдаем себе отчет в угрозах, которые имеют место на востоке. Мы знаем, что группа «Вагнера» была переброшена в Белоруссию. В связи с этим мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада. Речь идет о 12-й и 17-й бригадах. Одна из них расквартирована в Кольне, на новой базе, открытой в прошедшую субботу, вторая — Белой Подляске, то есть возле границы", — рассказал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.