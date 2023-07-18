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На девяти улицах Рязани 19 июля отключат холодную воду

На девяти улицах Рязани 19 июля отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 9:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Семинарская, дома № 35, № 35 корпус 1;
  • улица Павлова, дом № 52.

Также с с 09:00 до 20:00 подачу ресурса прекратят по адресам:

  • улица проезд Шабулина, дома № 1 (автосервис), № 1 строение 1 (производственная компания), № 1-а (завод «Русский привод»), № 1-а (Спецтехмонтаж), № 3 (Рязанский завод силикатных изделий), № 7 (производственная компания), № 9 (Автовест), № 11 (производственная компания), № 15 (производственная компания), № 17 (Профстрой), № 17 корпус 1 (Втормет-Ока), № 17 строение 1 (автосервис);
  • улица Октябрьская, дом № 61 (бизнес-центр).

С 09:30 до 17.00 холодную воду отключат по адресам:

  • улица 10-я Линия, дома №№ 1-39 (нечетная сторона), №№ 2-50 (четная сторона);
  • улица 11-я Линия, дома №№ 1-49 (нечетная сторона), №№ 2-52 (четная сторона);
  • улица 12-я Линия, дома №№ 1-55 (нечетная сторона), №№ 2-68 (четная сторона);
  • улица Осипенко, дома №№ 33-67 (нечетная сторона), №№ 38-72 (четная сторона);
  • улица Островского, дома №№ 58-120 (четная сторона).

Отключение воды связано с ремонтными работами на водопроводе.