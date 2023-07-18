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Финская фармацевтическая компания Orion Pharma ушла с российского рынка

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma ушла с российского рынка. Об этом сообщила газета «Известия».

"Для российского рынка нельзя сказать, что это глобальная потеря: они поставляли достаточно ограниченный ассортимент препаратов. В прошлом году их было, по-моему, девять наименований. А в 2021 году порядка 11 наименований. И в середине прошлого года стало понятно, что они потихоньку сворачивают свою работу, поставки отдельных препаратов были прекращены и отгружались только отдельные продукты", — рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, в последнее время эта компания поставляла те позиции, по которым она является абсолютным монополистом, либо же те, по которым занимает весомую долю в общем объеме продаж. Так, таких препаратов производства финской компании всего три: регидрон, эстрадиол и метилпреднизолон.