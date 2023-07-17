В Вологодской области в ДТП с фурой погибли мужчина без «прав» и его шестилетний сын
В Вологодской области в ДТП с фурой погибли мужчина без «прав» и его шестилетний сын. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла на 56 км автодороги «Вологда — Медвежьегорск» произошло ДТП.
По предварительной информации, мужчина, лишенный водительских прав, при обгоне столкнулся с грузовиком.
От полученных травм водитель легковушки и его 6-летний сын скончались на месте.
Полиция проводит проверку.