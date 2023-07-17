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В Вологодской области в ДТП с фурой погибли мужчина без «прав» и его шестилетний сын

В Вологодской области в ДТП с фурой погибли мужчина без «прав» и его шестилетний сын. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла на 56 км автодороги «Вологда — Медвежьегорск» произошло ДТП.

По предварительной информации, мужчина, лишенный водительских прав, при обгоне столкнулся с грузовиком.

От полученных травм водитель легковушки и его 6-летний сын скончались на месте.

Полиция проводит проверку.