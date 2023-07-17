В Рязани построят 75-метровый бизнес-центр

В Рязани девелопер «Мармакс» построит высотный бизнес-центр за два миллиарда рублей. Об этом 17 июля пишет РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу компании.

Бизнес-центр появится на пересечении улиц Кудрявцева и Маяковского. Он будет иметь класс А. Его площадь составит 12,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что архитектура здания разработана нидерландским бюро Drom.

В центре расположатся: дизайнерские зоны ожидания, коворкинг-центр, кофейни и рестораны, современные технологичные переговорные комнаты и конференц-залы, офисные помещения, фитнес-центр, ресторан с панорамным видом на исторический центр и зоны отдыха.

Отметим, что этот бизнес-центр будет считаться одним из самых высоких построек в Рязани.