В результате ЧП на Крымском мосту разрушен один пролет, еще один просел

В результате ЧП на Крымском мосту разрушен один пролет, еще один просел. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Пролет Крымского моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел.

По предварительной информации около трех часов раздался звук взрыва и погас свет. Спустя несколько минут на мосту перекрыли движение. В 3:20 в районе железнодорожного моста произошел ещё один взрыв.

В результате происшествия погибли двое людей, пострадал подросток.