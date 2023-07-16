Путин: у России есть право зеркального ответа на применение Киевом кассетных боеприпасов

Президент России Владимир Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент России Владимир Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил фрагмент из беседы в своем Telegram-канале .

«До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — сказал глава государства.

Он отметил, что у России достаточно таких снарядов.

По словам Путина, США решились на эти поставки, так как сами испытывают дефицит боеприпасов.

«Украинская армия тратит за сутки боевых действий до пяти-шести тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а США производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что сама американская администрация называла использование кассетных боеприпасов преступлением.