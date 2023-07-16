Путин оценил ход спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин положительно оценил ход СВО и подчеркнул, что противник успеха не имеет. Об этом он заявил в интервью, кадры которого опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Президент России Владимир Путин положительно оценил ход СВО и подчеркнул, что противник успеха не имеет. Об этом он заявил в интервью, кадры которого опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки и т. д. », — отметил президент.

По его словам, все попытки прорвать российскую оборону, даже с применением стратегических резервов, успеха не имели.

О дальнейших задачах России Путин пообещал ответить не на камеру.

Напомним, контрнаступление ВСУ началось на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях 4 июня.