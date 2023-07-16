Над Севастополем отразили атаки девяти беспилотников

Девять беспилотников были нейтрализованы в районе Севастополя. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Девять беспилотников были нейтрализованы в районе Севастополя. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО этой ночью отразил атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что атака была массированной и продолжительной. По всем целям военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Он подчеркнул, что никакие объекты в городе и акватории не пострадали.

Позже Михаил Развожаев сообщил о девятом сбитом беспилотнике в ходе ночной атаки на город. Отмечается, что БПЛА был сбит в районе мыса Манганари.

Ранее сообщалось, что из-за атаки в городе остановили работу морского транспорта.