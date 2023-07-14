В рязанском суде заседание об избрании меры пресечения Грекову сделали закрытым
В Советском районном суде заседание об избрании меры пресечения Грекову сделали закрытым. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.
Следователь ходатайствовал о закрытии заседания, так как не все обстоятельства дела и лица, которые причастны к преступлению, установлены. Разглашение может повредить ходу расследования.
Напомним, Грекова задержали в четверг, 13 июля, в Ростове-на-Дону. По предварительной версии, это связано с делом о закупках медицинского оборудования.
Бывшего сенатора Ирину Петину отправили в рязанский СИЗО до 9 сентября.